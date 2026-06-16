Rotabuse, petit, 045

Rotabuse à jet crayon rotatif pour une puissance décuplée ainsi qu' une performance de nettoyage et un rendement surfacique jusqu'à 50 % supérieurs. Buse et bague de roulement en céramique. Max. 180 bar/18 Mpa. 60 °C.

Caractéristiques et avantages
Jusqu'à 50% de nettoyage et de performances de surface supérieures à celles de son prédécesseur
  • Énorme gain de temps.
Pertes de performances minimisées et qualité de faisceau améliorée
  • Grâce à un effet nettoyant supérieur, la saleté tenace est éliminée.
Le jet de la buse rotative combine les avantages d'un jet crayon et du jet plat.
  • Grande puissance de nettoyage.
Buse céramique et lbague de roulement en céramique
  • Durée de vie maximale.
Puissance de nettoyage élevée
  • Enlève rapidement les salissures tenaces.
Spécifications

Données techniques

Pression max. (bar) 180
Pression (bar) max. 180
Température (°C) max. 60
Taille de buse ( ) 45
Taille petit
Filetage des raccords EASY!Lock
Couleur anthracite
Poids emballage inclus (kg) 0,3