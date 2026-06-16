Rotabuse, petit, 045
Rotabuse à jet crayon rotatif pour une puissance décuplée ainsi qu' une performance de nettoyage et un rendement surfacique jusqu'à 50 % supérieurs. Buse et bague de roulement en céramique. Max. 180 bar/18 Mpa. 60 °C.
Caractéristiques et avantages
Jusqu'à 50% de nettoyage et de performances de surface supérieures à celles de son prédécesseur
- Énorme gain de temps.
Pertes de performances minimisées et qualité de faisceau améliorée
- Grâce à un effet nettoyant supérieur, la saleté tenace est éliminée.
Le jet de la buse rotative combine les avantages d'un jet crayon et du jet plat.
- Grande puissance de nettoyage.
Buse céramique et lbague de roulement en céramique
- Durée de vie maximale.
Puissance de nettoyage élevée
- Enlève rapidement les salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|180
|Pression (bar)
|max. 180
|Température (°C)
|max. 60
|Taille de buse ( )
|45
|Taille
|petit
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|anthracite
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3