Vuilfrees, klein, 045

Tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger: met de nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 045), wordt het verlies van kracht tot een minimum beperkt en de sproeikwaliteit tot het maximum verbeterd.

Een krachtpatser in een kleine sproeier: de krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 045) behaalt een 10 maal hogere reinigingskracht in vergelijking met de traditionele sproeiers – dankzij zijn roterende punstraal. En in vergelijking met zijn voorganger, behaalt hij tot 50 % betere reinigings- en oppervlakteprestaties. Met een maximale druk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C, verwijdert hij zelfs het meest hardnekkige vuil. Met keramische sproeier en lagerring voor een extra lange werktijd.

Kenmerken en voordelen
Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger
  • Een enorme tijdsbesparing.
Minder vermogensverlies en betere spuitkwaliteit
  • Verbeterde reinigingskracht voor de verwijdering van hardnekkig vuil.
De roterende puntstraal van de roterende sproeier combineert de voordelen van een puntstraal en die van een vlakstraal
  • Hoge reinigingskracht alsook hoge oppervlakteprestatie
Keramische sproeier en keramische lagerring
  • Maximale serviceduur
Hoge reinigingscapaciteit
  • Verwijdert snel hardnekkig vuil
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 180
Werkdruk (bar) max. 180
Temperatuur (°C) max. 60
Sproeiergrootte ( ) 45
Grootte klein
Aansluitdraad EASY!Lock
Kleur antraciet
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3