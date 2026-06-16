Vuilfrees, klein, 045

Een krachtpatser in een kleine sproeier: de krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 045) behaalt een 10 maal hogere reinigingskracht in vergelijking met de traditionele sproeiers – dankzij zijn roterende punstraal. En in vergelijking met zijn voorganger, behaalt hij tot 50 % betere reinigings- en oppervlakteprestaties. Met een maximale druk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C, verwijdert hij zelfs het meest hardnekkige vuil. Met keramische sproeier en lagerring voor een extra lange werktijd.