Vuilfrees, klein, 045
Tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger: met de nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 045), wordt het verlies van kracht tot een minimum beperkt en de sproeikwaliteit tot het maximum verbeterd.
Een krachtpatser in een kleine sproeier: de krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 045) behaalt een 10 maal hogere reinigingskracht in vergelijking met de traditionele sproeiers – dankzij zijn roterende punstraal. En in vergelijking met zijn voorganger, behaalt hij tot 50 % betere reinigings- en oppervlakteprestaties. Met een maximale druk van 180 bar/18 MPa en een watertemperatuur van 60°C, verwijdert hij zelfs het meest hardnekkige vuil. Met keramische sproeier en lagerring voor een extra lange werktijd.
Kenmerken en voordelen
Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger
- Een enorme tijdsbesparing.
Minder vermogensverlies en betere spuitkwaliteit
- Verbeterde reinigingskracht voor de verwijdering van hardnekkig vuil.
De roterende puntstraal van de roterende sproeier combineert de voordelen van een puntstraal en die van een vlakstraal
- Hoge reinigingskracht alsook hoge oppervlakteprestatie
Keramische sproeier en keramische lagerring
- Maximale serviceduur
Hoge reinigingscapaciteit
- Verwijdert snel hardnekkig vuil
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|180
|Werkdruk (bar)
|max. 180
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Sproeiergrootte ( )
|45
|Grootte
|klein
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3