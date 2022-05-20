Sacs filtrants en non-tissé Renovation KFI 489
Sachet filtre en non-tissé spécial pour une puissance d’aspiration longue durée lors de l’aspiration de poussières fines dans le cadre de travaux de rénovation ou de l’utilisation d’outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
Les sachets filtres en non-tissé spécial rénovation KFI 489 sont idéaux pour aspirer les saletés sèches et humides et parfaitement adaptés à l'aspiration des poussières fines produites lors des travaux de rénovation et du travail avec des outils électroportatifs. Le matériau non-tissé à 5 couches, extrêmement résistant à la déchirure et muni d'un préfiltre prévient le colmatage de la surface filtrante, garantissant ainsi une puissance d'aspiration durable et une filtration optimale des poussières pendant l'utilisation. Développé sur mesure pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden WD 4 à 7, KWD 4 à 6 et MV 4 à 6. Fourniture : 4 sachets.
Caractéristiques et avantages
Matériau non tissé à cinq couches, préfiltre inclus
- Pour une puissance d’aspiration longue durée et une filtration optimale de la poussière pendant l’utilisation.
- Pour un travail sans interruption.
- Extrêmement résistant à la déchirure, convient parfaitement en cas d’usage intensif.
Pour les aspirateurs eau et poussières WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6 de Kärcher
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|4
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|265 x 185 x 68
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Poussières fines
- Saleté sèche
- Saleté humide
- Atelier
- Rénovation