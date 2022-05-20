Filter bag Renovation WD 4-6
Speciale vliesfilterzak voor langdurige zuigkracht bij fijnstof van renovaties en elektrisch gereedschap. Geschikt voor Kärcher alleszuigers.
De Renovation KFI 489 speciale vliesfilterzakken zijn ideaal voor het opzuigen van droog en vochtig vuil, en zijn ook perfect voor het opzuigen van fijnstof dat vrijkomt bij renovatiewerken en bij het werken met elektrisch gereedschap. Het vijflaagse, extreem scheurbestendige vliesmateriaal met een voorfilter zorgt ervoor dat het filteroppervlak niet verstopt raakt en garandeert zo een langdurige zuigkracht en een optimale stoffiltratie tijdens het gebruik. Ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden alleszuigers WD 4–6, KWD 4–6 en MV 4–6. Leveringsomvang: 4 zakken.
Kenmerken en voordelen
Vijflaags fleecemateriaal inclusief voorfilter
- Voor langdurige zuigkracht en optimale stoffiltratie tijdens gebruik.
- Voor ononderbroken werk.
- Extreem scheurvast, ideaal voor zwaar gebruik.
Geschikt voor Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 nat- en droogzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|4
|Kleur
|grijs
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|265 x 185 x 68
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Voor werkplaatsen en renovatiewerkzaamheden met grote hoeveelheden fijn stof.
- Droog vuil
- Nat vuil
- Werkplaats
- Vernieuwing