De Renovation KFI 489 speciale vliesfilterzakken zijn ideaal voor het opzuigen van droog en vochtig vuil, en zijn ook perfect voor het opzuigen van fijnstof dat vrijkomt bij renovatiewerken en bij het werken met elektrisch gereedschap. Het vijflaagse, extreem scheurbestendige vliesmateriaal met een voorfilter zorgt ervoor dat het filteroppervlak niet verstopt raakt en garandeert zo een langdurige zuigkracht en een optimale stoffiltratie tijdens het gebruik. Ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden alleszuigers WD 4–6, KWD 4–6 en MV 4–6. Leveringsomvang: 4 zakken.