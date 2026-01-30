Suceur pour fentes ultra allongé
Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles d'accès dans la voiture. Compatible avec l'ensemble des aspirateurs eau et poussières et des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.
Le suceur pour fentes extra long entièrement revu se présente désormais avec un format encore plus mince et séduit par une prise en main optimisée. Permet un nettoyage encore plus confortable des endroits difficiles à atteindre dans la voiture ainsi que des interstices ou des joints dans la maison. Le suceur pour fentes extra long est compatible avec l'ensemble des aspirateurs eau et poussières et des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.
Caractéristiques et avantages
Suceur fentes révisé, plus mince et extra longue
Pour un nettoyage soigné des endroits difficiles d'accès de la voiture et de la maison
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|350 x 40 x 40
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Pack Promo
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Couloirs
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Poches de côté de la voiture