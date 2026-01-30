Plintenzuigmond extra lang
Volledig vernieuwde, extra lange plintenzuigmond. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals het interieur van de auto (bijvoorbeeld spleten en gleuven). Past op alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers.
De volledig vernieuwde, extra lange plintenzuigmond is nu nóg smaller en kan nog beter worden gehanteerd. Dit betekent dat moeilijk bereikbare plaatsen zoals smalle spleten en gleuven, zowel in de auto als in huis, nog gemakkelijker kunnen worden schoongemaakt. De extra lange plintenzuigmond past op alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers.
Kenmerken en voordelen
Volledig herwerkte, dunnere en extra lange plintenzuigmond
Voor een grondige reiniging van zones in de auto of het huis die moeilijk bereikbaar zijn.
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers en sproei-extractiereinigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 40 x 40
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Portalen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Zijvakken in de auto.