Tube d'aspiration, NT, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

Le tube d'aspiration en acier chromé (DN 35, longueur de 505 mm) est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.