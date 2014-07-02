Tube d'aspiration, NT, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV
Le tube d'aspiration en acier chromé (DN 35, longueur de 505 mm) est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.
Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Matériau
|Acier, chromé
|Longueur (mm)
|505
|Couleur
|argent
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|505 x 39 x 39