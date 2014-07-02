ZUIGBUIS NW 35 0,5 M

De zuigslang van verchroomd staal (DN 35, 505 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.

Verchroomde metalen zuigbuis (DN 35, 1x0.5 m), standaard voor bijna alle éénmotorige professionele stof-/waterzuigers van het type NT.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Materiaal Gechromeerd staal
Lengte (mm) 505
Kleur zilver
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 505 x 39 x 39
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