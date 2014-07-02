ZUIGBUIS NW 35 0,5 M
De zuigslang van verchroomd staal (DN 35, 505 mm lang) is geschikt voor nat- en droogzuigers van Kärcher.
Verchroomde metalen zuigbuis (DN 35, 1x0.5 m), standaard voor bijna alle éénmotorige professionele stof-/waterzuigers van het type NT.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Materiaal
|Gechromeerd staal
|Lengte (mm)
|505
|Kleur
|zilver
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|505 x 39 x 39