Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h - найлон

Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 x 1,5 (сменяема вложка за четка).