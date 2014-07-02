Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h - найлон

Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 x 1,5 (сменяема вложка за четка).

Характеристики и предимства
Въртяща се, задвижвана с вода четка за миене
  • Не е необходим допълнителен двигател за задвижване на четката
  • Компактна и лека конструкция.
Закрепване към струйната тръба (съединение M18x1,5)
  • Лесно и стабилно.
Найлонова четина
  • Повърхностите се щадят.
Силно механично почистващо действие чрез ротация
  • Много добър ефект от почистването.
  • Малък разход на време в сравнение със стандартните четки за миене.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 500 - 800
Материал Найлон
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 1,1