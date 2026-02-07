HG 43
Благодарение на ефективната и ниско емисионна технология на горелката с топлинна мощност 43 kW, нашият генератор на топла вода HG 43 може да преобразува всички водоструйки в ефективни машини с гореща вода.
Икономичното решение за модернизиране на съществуващите водоструйки със студена вода: нашият генератор за топла вода HG 43 е съвместим с всички водоструйки, независимо дали е машина на Kärcher. Възрастта и производителността тук са без значение. Използването на гореща вода за почистване под високо налягане спестява почистващ препарат, значително ускорява и подобрява резултатите от почистването, особено при отстраняването на намаслени и мазни замърсявания. Освен това, работното налягане може да бъде намалено, за да се защитят чувствителните повърхности, като същевременно се запази същата ефективност на почистване. Технически, съвременната технология на горелка с изход 43 kW, осигурява висока ефективност при ниски емисионни стойности. Нашата изпитана и безопасна технология с предпазен блок, включващ превключвател за налягане, защита срещу недостиг на вода, заедно с интегрирана система за обезопасяване на нагревателя от вибрации, осигуряват дълъг живот на уреда. Всички компоненти на машината са предназначени за продължителна употреба, а стабилната тръбна рамка позволява използването и при по-тежки условия.
Характеристики и предимства
Издръжлив и здрав
Повишена сила на почистване благодарение на горещата вода
Особено лесен за поддръжка
Много лесен за употреба
Спецификации
Технически данни
|Консумирана мощност (кВт)
|43
|Температура (при подаване 12°C) (°C)
|макс. 80
|55 °C ∆ T @ (л/ч)
|600
|Тегло без аксесоари (кг)
|88,139
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|100,521
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1000 x 850 x 1080
Видео