Благодарение на ефективната и ниско емисионна технология на горелката с топлинна мощност 43 kW, нашият генератор на топла вода HG 43 може да преобразува всички водоструйки в ефективни машини с гореща вода.

Икономичното решение за модернизиране на съществуващите водоструйки със студена вода: нашият генератор за топла вода HG 43 е съвместим с всички водоструйки, независимо дали е машина на Kärcher. Възрастта и производителността тук са без значение. Използването на гореща вода за почистване под високо налягане спестява почистващ препарат, значително ускорява и подобрява резултатите от почистването, особено при отстраняването на намаслени и мазни замърсявания. Освен това, работното налягане може да бъде намалено, за да се защитят чувствителните повърхности, като същевременно се запази същата ефективност на почистване. Технически, съвременната технология на горелка с изход 43 kW, осигурява висока ефективност при ниски емисионни стойности. Нашата изпитана и безопасна технология с предпазен блок, включващ превключвател за налягане, защита срещу недостиг на вода, заедно с интегрирана система за обезопасяване на нагревателя от вибрации, осигуряват дълъг живот на уреда. Всички компоненти на машината са предназначени за продължителна употреба, а стабилната тръбна рамка позволява използването и при по-тежки условия.

Характеристики и предимства
Генератор за гореща вода HG 43: Издръжлив и здрав
Издръжлив и здрав
Генератор за гореща вода HG 43: Повишена сила на почистване благодарение на горещата вода
Повишена сила на почистване благодарение на горещата вода
Генератор за гореща вода HG 43: Особено лесен за поддръжка
Особено лесен за поддръжка
Много лесен за употреба
Спецификации

Технически данни

Консумирана мощност (кВт) 43
Температура (при подаване 12°C) (°C) макс. 80
55 °C ∆ T @ (л/ч) 600
Тегло без аксесоари (кг) 88,139
Тегло вкл. Опаковка (кг) 100,521
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1000 x 850 x 1080
