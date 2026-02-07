Икономичното решение за модернизиране на съществуващите водоструйки със студена вода: нашият генератор за топла вода HG 43 е съвместим с всички водоструйки, независимо дали е машина на Kärcher. Възрастта и производителността тук са без значение. Използването на гореща вода за почистване под високо налягане спестява почистващ препарат, значително ускорява и подобрява резултатите от почистването, особено при отстраняването на намаслени и мазни замърсявания. Освен това, работното налягане може да бъде намалено, за да се защитят чувствителните повърхности, като същевременно се запази същата ефективност на почистване. Технически, съвременната технология на горелка с изход 43 kW, осигурява висока ефективност при ниски емисионни стойности. Нашата изпитана и безопасна технология с предпазен блок, включващ превключвател за налягане, защита срещу недостиг на вода, заедно с интегрирана система за обезопасяване на нагревателя от вибрации, осигуряват дълъг живот на уреда. Всички компоненти на машината са предназначени за продължителна употреба, а стабилната тръбна рамка позволява използването и при по-тежки условия.