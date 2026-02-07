Когато работите с водоструйка, можете да постигнете до 35% по-бързо и по-добро почистване с гореща вода в сравнение със студена вода. Нашият генератор за топла вода HG 64 е икономично решение за модернизиране на машината със студена вода, независимо от това, на колко години е, каква е нейната продуктивност или дори производителя. Горещата вода разтваря мазни, маслени и засъхнали замърсявания много по-ефективно от студена вода и по този начин спестява почистващ препарат. Също така значително намалява микробите и, за да се защитят чувствителните повърхности, е възможно да се намали работното налягане, като се запази същата почистваща сила. Генераторът на топла вода, който е ефективно защитен от повреда от тръбна рамка, е конструиран за дълготрайна употреба, разполага с предпазен блок с превключвател за налягане, защита срещу недостиг на вода и ефективна, с ниски емисии и дълготрайна горелка с 64 kW мощност. В допълнение, интегрираната Soft Damping система ефективно предпазва нагревателната спирала от вибрации и по този начин увеличава нейния живот.