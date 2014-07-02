Дюза Multiple-jet

Kärcher Тройни дюзи

Тройни дюзи

Към продуктите
Kärcher Тройни дюзи touchless (безконтактна смяна)

Тройни дюзи touchless (безконтактна смяна)

Към продуктите
Kärcher Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°

Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°

Към продуктите