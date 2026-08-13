Дюзи

Kärcher Стандартни дюзи

Стандартни дюзи

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Kärcher Гъвкави стандартни накрайници

Гъвкави стандартни накрайници

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Kärcher Дюзи за под

Дюзи за под

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Kärcher Широки накрайници

Широки накрайници

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Kärcher Накрайници за тесни пространства

Накрайници за тесни пространства

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Kärcher Гъвкави накрайници за тесни пространства

Гъвкави накрайници за тесни пространства

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Kärcher Накрайници за повърхности

Накрайници за повърхности

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Kärcher Накрайници за течности

Накрайници за течности

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Kärcher Дюзи за глухи отвори

Дюзи за глухи отвори

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