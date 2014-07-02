Филтри

Kärcher Филтър от пенопласт

Филтър от пенопласт

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Kärcher Кръгъл филтър

Кръгъл филтър

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Kärcher Плосък филтър

Плосък филтър

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Kärcher Филтър за джоб

Филтър за джоб

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Kärcher Комплект за промяна на филтри

Комплект за промяна на филтри

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