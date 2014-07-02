Гъвкав струйник, 1050 мм
Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Спецификации
Технически данни
|Макс. работно налягане (бар)
|210
|Дължина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 150
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|1,4