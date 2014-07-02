Гъвкав струйник, 1050 мм

Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници.

Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници.

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 210
Дължина (мм) 1050
Температура (°C) макс. 150
Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 1,4