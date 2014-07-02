Kärcher Power-дюзи

Kärcher ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°

ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°

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Kärcher Power-дюза ъгъл на пръскане 15°

Power-дюза ъгъл на пръскане 15°

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Kärcher Power-дюза ъгъл на пръскане 25°

Power-дюза ъгъл на пръскане 25°

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Kärcher Power-дюза ъгъл на пръскане 40°

Power-дюза ъгъл на пръскане 40°

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