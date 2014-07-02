Пистолети високо налягане

Kärcher Ръчни пистолети

Ръчни пистолети

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Kärcher Easy-Press-HD-пистолети с редукция на откатната сила (патент на Kärcher )

Easy-Press-HD-пистолети с редукция на откатната сила (патент на Kärcher )

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Kärcher Servo-Control-регулатор

Servo-Control-регулатор

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