Плосък филтър Standard, до BIA C, прах клас M

Kärcher Плосък филтър (хартия)

Плосък филтър (хартия)

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Kärcher Плосък филтър (PES)

Плосък филтър (PES)

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Kärcher Плосък филтър (PTFE)

Плосък филтър (PTFE)

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