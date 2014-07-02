Почистване със сух лед

Kärcher Compact class

Compact class

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Kärcher Middle class

Middle class

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Kärcher Super class

Super class

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Kärcher Аксесоари за дюзи

Аксесоари за дюзи

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Kärcher Бластиращ шлаух, шлаух сгъстен въздух

Бластиращ шлаух, шлаух сгъстен въздух

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Kärcher Защитно оборудване

Защитно оборудване

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Kärcher Монтажни комплекти и други аксесоари

Монтажни комплекти и други аксесоари

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