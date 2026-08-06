Шарнир високо налягане

За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120 °. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.

Когато почиствате машини, превозни средства, шасита, фасади, покриви и др. с водоструйка, може да попаднете на зони, които са труднодостъпни. Шарнирът с високо налягане решава този проблем. Благодарение на регулирането на ъгъла до 120 ° можете да почиствате дори труднодостъпни места с лекота, без да оставяте никъде мръсотия. Просто прикрепете директно към струйника или телескопичната тръба на водоструйката.

Спецификации

Технически данни

Макс. работно налягане (бар) 300
Температура (°C) макс. 155
Свързваща резба M 18
Тегло с опаковката (кг) 0,379