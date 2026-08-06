Шарнир високо налягане
За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120 °. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.
Когато почиствате машини, превозни средства, шасита, фасади, покриви и др. с водоструйка, може да попаднете на зони, които са труднодостъпни. Шарнирът с високо налягане решава този проблем. Благодарение на регулирането на ъгъла до 120 ° можете да почиствате дори труднодостъпни места с лекота, без да оставяте никъде мръсотия. Просто прикрепете директно към струйника или телескопичната тръба на водоструйката.
Спецификации
Технически данни
|Макс. работно налягане (бар)
|300
|Температура (°C)
|макс. 155
|Свързваща резба
|M 18
|Тегло с опаковката (кг)
|0,379