Когато почиствате машини, превозни средства, шасита, фасади, покриви и др. с водоструйка, може да попаднете на зони, които са труднодостъпни. Шарнирът с високо налягане решава този проблем. Благодарение на регулирането на ъгъла до 120 ° можете да почиствате дори труднодостъпни места с лекота, без да оставяте никъде мръсотия. Просто прикрепете директно към струйника или телескопичната тръба на водоструйката.