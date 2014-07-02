Шлангове високо налягане

Kärcher Standard

Standard

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Kärcher Standard с двустранна резба

Standard с двустранна резба

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 с двустранна резба

Longlife 400 с двустранна резба

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Kärcher Изпълнение за ХВП

Изпълнение за ХВП

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Kärcher Изпълнение за ХВП с двустранна резба

Изпълнение за ХВП с двустранна резба

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Kärcher Longlife изпълнение за ХВП

Longlife изпълнение за ХВП

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Kärcher Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба

Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба

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Kärcher Специални маркучи

Специални маркучи

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic

Classic

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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