Странични метли

Kärcher Странична метла твърда

Странична метла твърда

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Kärcher Странична метла със стоманени влакна

Странична метла със стоманени влакна

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Kärcher Странична метла мека

Странична метла мека

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Kärcher Странична метла Standard

Странична метла Standard

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