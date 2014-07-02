Свързващи муфи

Kärcher Монтажен к-т Y-елемент

Монтажен к-т Y-елемент

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Kärcher Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима

Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима

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Kärcher Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима

Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима

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Kärcher Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване

Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване

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Kärcher Разширители (тръба –> дюза)

Разширители (тръба –> дюза)

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Kärcher Редуциращи муфи

Редуциращи муфи

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Kärcher К-т редуциращи / разширителни муфи

К-т редуциращи / разширителни муфи

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