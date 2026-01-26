Универсален препарат за почистване RM 508, концентрат, 500мл
Универсалният препарат RM 508 може да се използва в домакинството за бързо почистване, без ивици. Подходящ е за всякакви водоустойчиви повърхности.
За лъскави повърхности в цялата къща: препаратът за почистване на повърхности Multi-Surface RM 508 може да се използва в домакинството и ефективно премахва мазнините и петната от храна. Концентратът постига бързосъхнещ и без ивици почистващ резултат върху всички водоустойчиви повърхности като работни плотове, плочки за баня, подове и мебели.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|500
|Опаковъчна единица (бр.)
|8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,599
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|65 x 65 x 210
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Почистване на повърхности