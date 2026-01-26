За лъскави повърхности в цялата къща: препаратът за почистване на повърхности Multi-Surface RM 508 може да се използва в домакинството и ефективно премахва мазнините и петната от храна. Концентратът постига бързосъхнещ и без ивици почистващ резултат върху всички водоустойчиви повърхности като работни плотове, плочки за баня, подове и мебели.