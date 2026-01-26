Универсален препарат за почистване RM 508, концентрат, 500мл

Универсалният препарат RM 508 може да се използва в домакинството за бързо почистване, без ивици. Подходящ е за всякакви водоустойчиви повърхности.

За лъскави повърхности в цялата къща: препаратът за почистване на повърхности Multi-Surface RM 508 може да се използва в домакинството и ефективно премахва мазнините и петната от храна. Концентратът постига бързосъхнещ и без ивици почистващ резултат върху всички водоустойчиви повърхности като работни плотове, плочки за баня, подове и мебели.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 500
Опаковъчна единица (бр.) 8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,599
Размери (Д х Ш х В) (мм) 65 x 65 x 210
Сфера на приложение
  • Почистване на повърхности