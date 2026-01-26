WV 7 Signature Line
Луксозният акумулаторен уред за прозорци WV 7 Signature Line с иновативен засмукващ накрайник. С пулверизатор, две кърпи за избърсване, препарат и кутия за съхранение.
Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Луксозният WV 7 Signature Line: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство в своята продуктова категория Kärcher и нашия нов еталон в уредите за почистване на прозорци. Неговият елегантен дизайн, сведен до най-важното, прави почистването още по-удобно и без усилия.С уникални функции, като поддръжка от приложение за първоначално стартиране, съвети за почистване и много други, както и подобрения накрайник, устройството прави почистването на прозорци и всички гладки повърхности още по-лесно, връщайки им техния УАУ ефект.
Характеристики и предимства
Signature Line предимстваПодписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Кутия за съхранениеЗа практично съхранение на уреда за почистване на прозорци, вкл. аксесоари.
Подобрена технология на ператаИновативните дълги пера правят чистенето още по-лесно - идеално за приложение близо до пода.
Дисплей показващ оставащото работно време на батерията
- Удължено време за работа на баретерията на 100 минути позволява чистене без прекъсване.
Ергономичен дизайн
- Компактен и лек с ергономична дръжка за максимален комфорт.
Сменяеми пера
- Перата може лесно да се отделят от смукателната дюза и да се почистят след всяка употреба.
Бързо и чисто изсипване на резервоара.
- Хигиенично сваляне и изсипване на резервоара с мръсна вода без контакт с мръсотията.
Три пъти по-бърз
- Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци в сравнение с обичайните методи.
Резултат без капки и ивици
- Благодарение на електрическото изсмукване на водата веднъж за винаги се слага край на капенето. За блестящо чисти прозорци.
Многообразие на приложение
- Подходящ за всякакви гладки повърхности като плочки, огледала или душ кабини.
Спецификации
Технически данни
|Работна ширина на смукателния накрайник (мм)
|280
|Работна ширина на тесния смукателен накрайник (мм)
|170
|Обем на резервоара за мръсна вода (мл)
|150
|Време за работа с едно зареждане (мин)
|100
|Време за зареждане на батерията (мин)
|170
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 300
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|100 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Цвят
|Бял
|Тегло без аксесоари (кг)
|0,76
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|126 x 280 x 310
Обхват на доставката
- Зарядно устройство: Бързо зарядно устройство (1 бр.)
- Пулверизатор Extra с микрофибърна кърпа
- Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
- Тясна смукателна дюза
- Микрофибърна кърпа за избърсване отвън: 1 x
- Стъргалка за замърсявания
Оборудване
- Смукателна дюза
Видео
Сфера на приложение
- Гладки повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Огледала
- Плочки
- Стъклени маси
- Плочки