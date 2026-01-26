WV 7 Signature Line

Луксозният акумулаторен уред за прозорци WV 7 Signature Line с иновативен засмукващ накрайник. С пулверизатор, две кърпи за избърсване, препарат и кутия за съхранение.

Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Луксозният WV 7 Signature Line: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство в своята продуктова категория Kärcher и нашия нов еталон в уредите за почистване на прозорци. Неговият елегантен дизайн, сведен до най-важното, прави почистването още по-удобно и без усилия.С уникални функции, като поддръжка от приложение за първоначално стартиране, съвети за почистване и много други, както и подобрения накрайник, устройството прави почистването на прозорци и всички гладки повърхности още по-лесно, връщайки им техния УАУ ефект.

Характеристики и предимства
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 7 Signature Line: Signature Line предимства
Signature Line предимства
Подписът на основателя на компанията Алфред Керхер маркира продукта като най-добър уред Керхер в своята категория. Други изключителни предимства включват съвети в приложението и удължена гаранция.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 7 Signature Line: Кутия за съхранение
Кутия за съхранение
За практично съхранение на уреда за почистване на прозорци, вкл. аксесоари.
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 7 Signature Line: Подобрена технология на перата
Подобрена технология на перата
Иновативните дълги пера правят чистенето още по-лесно - идеално за приложение близо до пода.
Дисплей показващ оставащото работно време на батерията
  • Удължено време за работа на баретерията на 100 минути позволява чистене без прекъсване.
Ергономичен дизайн
  • Компактен и лек с ергономична дръжка за максимален комфорт.
Сменяеми пера
  • Перата може лесно да се отделят от смукателната дюза и да се почистят след всяка употреба.
Бързо и чисто изсипване на резервоара.
  • Хигиенично сваляне и изсипване на резервоара с мръсна вода без контакт с мръсотията.
Три пъти по-бърз
  • Почистването на прозорци е три пъти по-бързо с уреда за почистване на прозорци в сравнение с обичайните методи.
Резултат без капки и ивици
  • Благодарение на електрическото изсмукване на водата веднъж за винаги се слага край на капенето. За блестящо чисти прозорци.
Многообразие на приложение
  • Подходящ за всякакви гладки повърхности като плочки, огледала или душ кабини.
Спецификации

Технически данни

Работна ширина на смукателния накрайник (мм) 280
Работна ширина на тесния смукателен накрайник (мм) 170
Обем на резервоара за мръсна вода (мл) 150
Време за работа с едно зареждане (мин) 100
Време за зареждане на батерията (мин) 170
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 300
Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 100 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Цвят Бял
Тегло без аксесоари (кг) 0,76
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 126 x 280 x 310

Обхват на доставката

  • Зарядно устройство: Бързо зарядно устройство (1 бр.)
  • Пулверизатор Extra с микрофибърна кърпа
  • Почистващи препарати: RM 503 Window Vac, 20 мл
  • Тясна смукателна дюза
  • Микрофибърна кърпа за избърсване отвън: 1 x
  • Стъргалка за замърсявания

Оборудване

  • Смукателна дюза
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 7 Signature Line
Акумулаторен уред за почистване на прозорци WV 7 Signature Line

Видео

Сфера на приложение
  • Гладки повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Огледала
  • Плочки
  • Стъклени маси
  • Плочки
