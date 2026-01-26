Само най-иновативните ни продукти с висока производителност носят подписа на технологичния пионер и основател на компанията Алфред Керхер. Луксозният WV 7 Signature Line: разпознаваема от пръв поглед като най-доброто устройство в своята продуктова категория Kärcher и нашия нов еталон в уредите за почистване на прозорци. Неговият елегантен дизайн, сведен до най-важното, прави почистването още по-удобно и без усилия.С уникални функции, като поддръжка от приложение за първоначално стартиране, съвети за почистване и много други, както и подобрения накрайник, устройството прави почистването на прозорци и всички гладки повърхности още по-лесно, връщайки им техния УАУ ефект.