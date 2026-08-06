CA 40 R препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, 0.5л

Препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, подходящ и за пластмасови повърхности. Бързо изсъхва и не оставя следи. Блок от 12 бутилки, включително 2 глави за разпръскване. За до 40 приложения на глава за разпръскване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 0,5
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 7
Тегло (кг) 0,495
Тегло с опаковката (кг) 0,573
Размери (Д × Ш × В) (мм) 65 x 65 x 223
Качества
  • Средство за чистене на стъкла, готово за използване
  • премахва следи от пръсти, прах, замърсявания от емисии, замърсявания от мазнини
  • много добра ефикасноста на чистене на стъклени и пластмасови повърхности
  • Не оставя следи по гланцови повърхности
  • Лека, ергономична бутилка от 500 мл зa разпръскване с професионален пулверизатор и дюза
  • Професионална пръскачка за многократна употреба за по-малко отпадъци
  • Приятен и свеж цитрусов аромат
  • Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
CA 40 R препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, 0.5л
CA 40 R препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, 0.5л
CA 40 R препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, 0.5л
CA 40 R препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, 0.5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на стъкло
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