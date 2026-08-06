CA 40 R препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, 0.5л
Препарат за чистене на стъкла, готов за употреба, подходящ и за пластмасови повърхности. Бързо изсъхва и не оставя следи. Блок от 12 бутилки, включително 2 глави за разпръскване. За до 40 приложения на глава за разпръскване.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|0,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|12
|Ниво на pH
|7
|Тегло (кг)
|0,495
|Тегло с опаковката (кг)
|0,573
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|65 x 65 x 223
Качества
- Средство за чистене на стъкла, готово за използване
- премахва следи от пръсти, прах, замърсявания от емисии, замърсявания от мазнини
- много добра ефикасноста на чистене на стъклени и пластмасови повърхности
- Не оставя следи по гланцови повърхности
- Лека, ергономична бутилка от 500 мл зa разпръскване с професионален пулверизатор и дюза
- Професионална пръскачка за многократна употреба за по-малко отпадъци
- Приятен и свеж цитрусов аромат
- Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
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Сфера на приложение
- Почистване на стъкло