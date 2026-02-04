Grâce à ses poils souples et doux, la brosse douce nettoie de manière durable et sans laisser de résidus. Elle a été spécialement conçue pour le VC 4 Cordless (Premium) myHome, le VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et le VC 7 Cordless yourMax. De plus, sa largeur ainsi que ses poils coudés, fins et ovales, en font une brosse idéale pour nettoyer sans laisser de trace et dépoussiérer efficacement les petites et grandes surfaces ainsi que les surfaces délicates.