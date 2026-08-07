Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire

Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.

Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Adapté à l'utilisation avec les flexibles d'aspiration dotés d'un raccord à attache 2.0 qui sont en règle générale compatibles avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Largeur nominale standard ( ) DN 35
Matériau Plastique
Raccord côté accessoire Cône
Raccord au flexible d'aspiration¹⁾ Attache 2.0
Couleur anthracite
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 295 x 85 x 51
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