Kit de montage détection de flamme pour HDS gamme compact, standard et haut de gamme
Capteur de lumière pour la surveillance de la flamme du brûleur. Fonctionnement du capteur de lumière : si la flamme s'éteint, l'alimentation en carburant est interrompue.
Capteur de lumière pour la surveillance de la flamme du brûleur. Fonctionnement : si la flamme s'éteint, l'alimentation en carburant est interrompue. Le capteur de lumière est indispensable au fonctionnement stationnaire des appareils mobiles. Il est compatible avec tous les nouveaux appareils de la gamme HDS Compacte, Moyenne et Super.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
Appareils compatibles
Pièces de rechange Kit de montage détection de flamme pour HDS gamme compact, standard et haut de gamme
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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