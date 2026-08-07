Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2

Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.