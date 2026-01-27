Le détergent pour moquettes et capitonnages séduit avec plus de 99 % de composants naturels et garantit un nettoyage jusqu'au cœur des fibres de toutes les surfaces textiles comme les moquettes, les capitonnages, les sièges de voiture, les chaussures, les matelas et les rideaux. L'absence de microplastiques, de silicones, de nanomatériaux, de colorants et de phosphates le prédestine particulièrement aux familles, aux personnes souffrant d'allergies et aux foyers avec des animaux. Grâce au système de nettoyage innovant à 2 phases, la saleté est d'abord décollée de la fibre afin de permettre son aspiration à l'aide d'un injecteur-extracteur. Ensuite, la saleté restante est encapsulée dans de petits cristaux qui seront éliminés au prochain coup d'aspirateur après le temps de séchage. Cela garantit un résultat de nettoyage particulièrement efficace. Le détergent est idéal pour les injecteurs-extracteurs et les appareils d'injection-extraction. Même les salissures tenaces comme la terre, la poussière, la graisse, les restes de nourriture, les taches de boissons ainsi que les résidus de crèmes de soin et de crèmes solaires sont aisément éliminées. Toutefois, il peut également être utilisé comme détachant en l'appliquant pur sur un chiffon et en tamponnant la tache. Pour lutter contre les mauvaises odeurs, il confère en outre aux textiles un parfum naturel de linge frais.