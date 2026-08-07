Premium Frange MF à boucles rouge Bande auto-agrippante 40 cm

Serpillère auto-agrippante en microfibre de couleur rouge avec boucles en microfibre et fixation auto-agrippante pratique pour faciliter le nettoyage. Idéale pour la méthode de préconditionnement et la méthode de pulvérisation.

Cette serpillère auto-agrippante en microfibre à boucles de couleur rouge est conçue pour une utilisation universelle dans les sanitaires. Ses boucles réparties de manière dense et uniforme assurent une excellente absorption de la saleté. Les boucles en polyester et microfibre facilitent notamment le nettoyage à proximité des bords et éliminent totalement la saleté en suspension dans les angles et sur les chants. Le code couleur sur la serpillère permet de la réserver à une zone à nettoyer pour éviter toute contamination croisée. Cette serpillère microfibre à boucles est idéale pour la méthode de préconditionnement et la méthode de pulvérisation. 

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Velcro
Matériau 100% PET
Matière textile microfibre
Type de fabrication Tissu support PET avec boucles cousues
Structure du textile Velours bouclé
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Température du sèche-linge (°C) max. 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 250
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0.1 / 30
Poids d'emballage (kg) 0.1
Dimensions (L × l) (mm) 400 / 105
Dimensions, emballé (mm) 400 x 105 x 20

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Premium Frange MF à boucles rouge Bande auto-agrippante 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
  • Sol – nettoyage humide
Détergents