Premium Frange MF à boucles rouge Bande auto-agrippante 40 cm
Serpillère auto-agrippante en microfibre de couleur rouge avec boucles en microfibre et fixation auto-agrippante pratique pour faciliter le nettoyage. Idéale pour la méthode de préconditionnement et la méthode de pulvérisation.
Cette serpillère auto-agrippante en microfibre à boucles de couleur rouge est conçue pour une utilisation universelle dans les sanitaires. Ses boucles réparties de manière dense et uniforme assurent une excellente absorption de la saleté. Les boucles en polyester et microfibre facilitent notamment le nettoyage à proximité des bords et éliminent totalement la saleté en suspension dans les angles et sur les chants. Le code couleur sur la serpillère permet de la réserver à une zone à nettoyer pour éviter toute contamination croisée. Cette serpillère microfibre à boucles est idéale pour la méthode de préconditionnement et la méthode de pulvérisation.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Velcro
|Matériau
|100% PET
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles cousues
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|max. 60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0.1 / 30
|Poids d'emballage (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 105
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 105 x 20
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sol sanitaires – nettoyage humide
- Sol – nettoyage humide