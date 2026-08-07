Premium Frange MF Safe bleue à poches EU Ecolabel 40 cm avec fixation par poche est surtout conçue pour les applications universelles. La serpillère étant dépourvue d'une couche d'absorption, les méthodes de nettoyage avec seau ou par pulvérisation sont recommandées. Les microfibres fines et la bande de frottement en fibres de polyamide et poils robustes de polypropylène éliminent parfaitement même les saletés tenaces tout en offrant d'excellentes propriétés de glissement pour un nettoyage sans effort. La serpillère dispose en outre de coins cousus et de quatre boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Le code couleur sur la serpillère permet de la réserver à une zone à nettoyer pour éviter toute contamination croisée. Il suffit pour cela de découper les boucles inutiles. La serpillère microfibre peut être utilisée avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation.