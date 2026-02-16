Nettoyeur à ultra-haute pression HD 18/50-4 Cage Advanced *EU
L'appareil le plus performant de la gamme UHP Compact : le HD 18/50-4 Cage Advanced compact avec décompression automatique et souplesse maximale, pour un large éventail d'applications.
Avec sa performance et son équipement exceptionnels, le nettoyeur à ultra-haute pression HD 18/50-4 Cage Advanced de la gamme UHP Compact est un véritable appareil polyvalent destiné à une palette d'applications dans l'industrie, le bâtiment le transport. Avec sa pression de service de 500 bars, son débit de 30 l/min et sa puissance de nettoyage allant jusqu'à 30 kW, c'est un outil fiable pour éliminer la saleté en grande quantité et les dépôts tenaces. La décompression automatique garantit une manipulation simple et confortable. Sa soupape permet de réduire la pression dans le tuyau, qui reste ainsi flexible lorsque le pistolet est fermé. En outre, au moment du retrait du pistolet, la pression s'établit progressivement, mesure de prévention efficace contre un mouvement brusque de recul. L'un des nettoyeurs à ultra-haute pression les plus légers de sa catégorie, le HD 18/50-4 convainc par sa flexibilité d'utilisation et sa mobilité. Cet appareil doté d'une cage, robuste et mobile, dispose de quatre roues de grande taille, d'un crochet pour un transport par grue sur terrain accidenté, et peut également être déplacé et mis en place avec un chariot élévateur. Par ailleurs, le commutateur rotatif, d'un usage intuitif, permet un fonctionnement particulièrement simple.
Caractéristiques et avantages
Soupape de décompression
- La soupape de décompression permet de réduire la pression dans le tuyau, qui reste ainsi flexible lorsque le pistolet est fermé.
- Empêche un recul brusque car la pression se fait progressivement en appuyant sur la gâchette du pistolet.
- Amélioration nette de la manipulation qui facilite par exemple le changement d'espace de travail.
Haute mobilité
- Les grandes roues et un centre de gravité optimal assurent une mobilité élevée de l'appareil, malgré sa taille.
- Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Pression de service (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Débit (l/h)
|1800
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Carburant
|Électrique
|Puissance du moteur (kW)
|30
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|380 / 415
|Fréquence (Hz)
|50
|Type de pompe
|Manivelle
|Poids sans accessoires (kg)
|307
|Poids (avec accessoire) (kg)
|321.3
|Poids emballage inclus (kg)
|328.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Pistolet industriel
- Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 700 mm
- Buse à jet plat
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 20 m
- Type de flexible haute pression: Usage intensif
- Soupape de sécurité
- Compteur d'heures de service
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour dévernir et dérouiller les surfaces métalliques
- Pour éliminer les algues, les coquillages, les incrustations et les dépôts calcaires sur et dans les bateaux
- Nettoyage des ponts, des compartiments de charge et des containers
- Pour éliminer les traces de gomme laissées par les pneus sur les pistes d’aéroport
- Nettoyage de tuyauteries, citernes et d’autres récipients sur les plates-formes pétrolières
- Nettoyage de réservoirs et citernes généraux et nettoyage des tuyauteries d’échangeurs thermiques
- Nettoyage des wagons à marchandises/wagons-/camions-citernes, véhicules et équipements
- Pour nettoyer les cabines de peinture, les caillebotis, les éléments de machine
- Pour nettoyer les engins de chantiers et leurs éléments tels que les chaînes, mélangeurs et bacs agitateurs
- Pour nettoyer les équipements de chantiers tels que les coffrages et les échafaudages