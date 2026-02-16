Avec sa performance et son équipement exceptionnels, le nettoyeur à ultra-haute pression HD 18/50-4 Cage Advanced de la gamme UHP Compact est un véritable appareil polyvalent destiné à une palette d'applications dans l'industrie, le bâtiment le transport. Avec sa pression de service de 500 bars, son débit de 30 l/min et sa puissance de nettoyage allant jusqu'à 30 kW, c'est un outil fiable pour éliminer la saleté en grande quantité et les dépôts tenaces. La décompression automatique garantit une manipulation simple et confortable. Sa soupape permet de réduire la pression dans le tuyau, qui reste ainsi flexible lorsque le pistolet est fermé. En outre, au moment du retrait du pistolet, la pression s'établit progressivement, mesure de prévention efficace contre un mouvement brusque de recul. L'un des nettoyeurs à ultra-haute pression les plus légers de sa catégorie, le HD 18/50-4 convainc par sa flexibilité d'utilisation et sa mobilité. Cet appareil doté d'une cage, robuste et mobile, dispose de quatre roues de grande taille, d'un crochet pour un transport par grue sur terrain accidenté, et peut également être déplacé et mis en place avec un chariot élévateur. Par ailleurs, le commutateur rotatif, d'un usage intuitif, permet un fonctionnement particulièrement simple.