Nettoyant pour sol brillant FloorPro RM 755, 2.5l
Nettoyant lustrant à base de solvants, qui sèche sans laisser de traces, pour le nettoyage d’entretien et d’appoint des sols et des surfaces. Convient parfaitement pour les sols en granit très brillants.
Que ce soit pour le nettoyage manuel des sols ou pour le nettoyage de grandes surfaces à l’autolaveuse aspirante : les sols très brillants en granit ou en gneiss et autres pierres dures nécessitent un produit d’entretien spécifique, qui sèche sans laisser de traces ni de résidus – comme le nettoyant lustrant FloorPro RM 755 de Kärcher. Il convient parfaitement au nettoyage d’entretien et d’appoint de ces revêtements de haute qualité, mais peut également être utilisé sur d’autres surfaces et même sur les revêtements de sols conducteurs (ESD). Il élimine rapidement et de manière fiable la graisse, l’huile, la suie et les salissures minérales courantes dues à la saleté provenant de la rue. Grâce à sa formule particulièrement peu moussante, il est spécialement conçu pour les autolaveuses aspirantes et permet une utilisation très efficace du volume de réservoir. Le nettoyant lustrant FloorPro RM 755 facilite la séparation et laisse un parfum agréable et frais après le nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|2.5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|4
|pH
|11
|Poids emballage inclus (kg)
|2.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|120 x 120 x 290
Propriétés
- Nettoyant de base et d’entretien puissant pour tous les sols durs et élastiques très brillants
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Auto-lustrant
- Séchage sans traces
- Particulièrement peu moussant
- Parfum de fraîcheur agréable
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans phosphates
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols