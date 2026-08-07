Standard MF Mopp Schnittflor Tasche 40 cm

Effektiv und einfach in der Handhabung: Der Mikrofasermopp mit Taschenfixierung ist ideal für den Einsatz mit der Eimer- oder Sprühmethode geeignet. 

Der Mikrofasermopp ist mit allen herkömmlichen Mopphaltern mit Taschenfixierung kompatibel und eignet sich sowohl für den Einsatz mit Doppeleimerfahrwagen, Eineimerfahrwagen mit Presse als auch für die Sprühmethode. Dank des Materialmix aus Mikrofaser, Polyester und dem Abrasivstreifen aus gröberen Polyamidfasern werden selbst hartnäckige Verschmutzungen mühelos entfernt. Der Mikrofasermopp ist mit allen herkömmlichen Moppklapphaltern mit Taschenfixierung kompatibel und eignet sich sowohl für den Einsatz mit Doppeleimerfahrwagen, Eineimerfahrwagen mit Presse als auch für die Sprühmethode.

Spezifikationen

Technische Daten

Programm STANDARD
Bodenart Hartböden / Elastische Böden
Bodenbeschaffenheit Glatt und stark strukturiert
Verschmutzungsgrad Niedrig bis mittel
Textilienart Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm) 40
Textilienfixierung Taschen
Material 80% PET / 20% PA
Textilienmaterial Mikrofaser
Herstellungsart Florgewebe
Textilienstruktur Schnittflor
Waschtemperatur (°C) max. 90
Waschempfehlung (°C) 60
Trocknertemperatur (°C) max. 60
Waschzyklen¹⁾ ca. 250
Menge (Stück) 1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²) 0.1 / 700
Verpackungsgewicht (kg) 0.1
Abmessungen (L × B) (mm) 400 / 150
Abmessungen, verpackt (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.

Standard MF Mopp Schnittflor Tasche 40 cm
Anwendungsgebiete
  • Boden - Nassreinigung
Reinigungsmittel