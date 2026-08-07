Standard MF Mopp Schnittflor Tasche 40 cm
Effektiv und einfach in der Handhabung: Der Mikrofasermopp mit Taschenfixierung ist ideal für den Einsatz mit der Eimer- oder Sprühmethode geeignet.
Der Mikrofasermopp ist mit allen herkömmlichen Mopphaltern mit Taschenfixierung kompatibel und eignet sich sowohl für den Einsatz mit Doppeleimerfahrwagen, Eineimerfahrwagen mit Presse als auch für die Sprühmethode. Dank des Materialmix aus Mikrofaser, Polyester und dem Abrasivstreifen aus gröberen Polyamidfasern werden selbst hartnäckige Verschmutzungen mühelos entfernt. Der Mikrofasermopp ist mit allen herkömmlichen Moppklapphaltern mit Taschenfixierung kompatibel und eignet sich sowohl für den Einsatz mit Doppeleimerfahrwagen, Eineimerfahrwagen mit Presse als auch für die Sprühmethode.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und stark strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Taschen
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Herstellungsart
|Florgewebe
|Textilienstruktur
|Schnittflor
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Trocknertemperatur (°C)
|max. 60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 250
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²)
|0.1 / 700
|Verpackungsgewicht (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 150
|Abmessungen, verpackt (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung