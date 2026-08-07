Standard Frange MF Poils coupés à poches 40 cm
Efficace et simple d'utilisation, la serpillère microfibre avec fixation par poche est idéale avec le chariot à un ou deux seaux ou avec la méthode de pulvérisation.
La serpillère microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation. Grâce au mélange de microfibres, de polyester et de bandes abrasives en fibres grossières de polyamide, même les saletés tenaces sont éliminées sans effort. La serpillère microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Housses
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu à poils
|Structure du textile
|Velours coupé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|max. 60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0.1 / 700
|Poids d'emballage (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l) (mm)
|400 / 150
|Dimensions, emballé (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide