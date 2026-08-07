La serpillère microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation. Grâce au mélange de microfibres, de polyester et de bandes abrasives en fibres grossières de polyamide, même les saletés tenaces sont éliminées sans effort. La serpillère microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation.