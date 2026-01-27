Sofort zu verarbeiten, bis zu 50 Prozent schneller trocknend als andere Grundreiniger und damit ideal für hochfrequentierte Bereiche in der professionellen Gebäudereinigung einsetzbar: unser CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA. Das phosphatfreie Mittel zur Sprühextraktion in einem Arbeitsgang kann sowohl mit unseren Puzzi-Sprühextraktionsgeräten als auch mit unseren Teppichreinigungsmaschinen (BRC) verwendet werden. Es sorgt für eine schnelle Wiederbegehbarkeit, löst zuverlässig Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, absorbiert penetrante Gerüche wie Tabakrauch oder Bratfett und verbessert die Polster- und Bodenbelagshygiene. Durch diese Eigenschaften eignet sich der schnelltrocknende CarpetPro Reiniger RM 767 OA optimal zur Reinigung von Teppichböden, Polstermöbeln oder auch von Autositzen sowie weiterer textiler Beläge bei der Fahrzeugreinigung.