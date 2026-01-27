Prêt à l'emploi, sèche jusqu'à deux fois plus vite que d'autres nettoyants en profondeur et est donc idéal pour les lieux très fréquentés dans le cadre du nettoyage de bâtiments professionnel : notre nettoyant à séchage rapide RM 767 OA CarpetPro. Ce produit sans phosphates pour l'injection-extraction en une seule étape s'utilise aussi bien avec nos appareils d'injection-extraction Puzzi qu'avec nos machines de nettoyage des moquettes (BRC). Les surfaces redeviennent rapidement praticables, les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que des souillures minérales sont dissoutes de manière fiable et les fortes odeurs, par ex. de tabac ou de friture, sont absorbées tandis que l'hygiène des capitonnages et des revêtements de sol est améliorée. Grâce à ces propriétés, le nettoyant à séchage rapide RM 767 OA CarpetPro est optimal pour le nettoyage des moquettes, des meubles capitonnés ou encore des sièges de voiture ainsi que d'autres revêtements textiles dans le cadre du nettoyage manuel de véhicules.