Anschlusssatz Premium

Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.

Premium-Anschlusssatz zum passgenauen Anschluss von 3/4"-Wasserschläuchen (19 mm) an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit praktischem Klick-System. Der Anschlusssatz sorgt für erhöhten Wasserdurchfluss und ist für alle genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet.

Merkmale und Vorteile
Großer Durchmesser
  • Für erhöhten Wasserdurchfluss
Inklusive Hahnanschluss
  • Zur schnellen Verbindung von Kupplung und Pumpe
Praktisches Klick-System
  • Erleichtert das Verbinden der Schläuche mit der Pumpe
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Gelb
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 84 x 59 x 59
Anwendungsgebiete
  • Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
  • Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen