Anschlusssatz Premium
Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.
Premium-Anschlusssatz zum passgenauen Anschluss von 3/4"-Wasserschläuchen (19 mm) an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke mit praktischem Klick-System. Der Anschlusssatz sorgt für erhöhten Wasserdurchfluss und ist für alle genannten Pumpen mit einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) geeignet.
Merkmale und Vorteile
Großer Durchmesser
- Für erhöhten Wasserdurchfluss
Inklusive Hahnanschluss
- Zur schnellen Verbindung von Kupplung und Pumpe
Praktisches Klick-System
- Erleichtert das Verbinden der Schläuche mit der Pumpe
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|84 x 59 x 59
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen
- Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen