Raccord rapide complet 3/4" (19mm)

Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.

Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.

Caractéristiques et avantages
Grand diamètre
  • Pour un débit d'eau amélioré
Y compris un adaptateur au robinet
  • Pour un raccord rapide des raccords à la pompe
Système pratique de clic
  • Facilite le raccord des tuyaux à la pompe
Spécifications

Données techniques

Couleur jaune
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 84 x 59 x 59
Domaines d'utilisation
  • Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits
  • Alimentation en eau domestique des toilettes et des lave-linge