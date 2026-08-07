Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Hochwertige und robuste Becher-Schaumlanze Advanced 1 mit Sprühwinkeleinstellung und Grundkörper aus Ecobrass. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung.
Zur Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln mit einem Grundkörper aus robustem und langlebigem Ecobrass ausgestattet: Unsere Becher-Schaumlanze Advanced 1 überzeugt mit hochwertiger Ausstattung. Dazu gehört auch ein ergonomischer und standfester Behälter für Reinigungsmittel mit zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals und großzügiger Einfüllöffnung. Der Sprühwinkel ist flexibel einstellbar, die präzise Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt in 3 Stufen, exakt nach Bedarf. Dabei verhindert eine integrierte Blende wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung. Die Becher-Schaumlanze eignet sich für Kärcher Hochdruckreiniger ohne Servo Control und mit einer Schwemmleistung von 400 bis zu 600 l/h.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|400 - 600
|Düsengröße ( )
|38
|Max. Druck (bar)
|300
|Dosierung (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhalt (l)
|1
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
Kompatible Geräte
Zubehör
Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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