Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 1 haut de gamme et robuste avec réglage de l'angle de pulvérisation et unité de base en Ecobrass. Adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher avec un débit entre 400 et 600 l/h.
Équipé d'une unité de base en Ecobrass robuste et durable pour le nettoyage à haute pression avec des détergents agressifs : notre générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 1 s'illustre par son équipement haut de gamme. Celui-ci comprend également un réservoir ergonomique et stable pour les détergents avec possibilité de préhension supplémentaire sur le col et grand orifice de remplissage. L'angle de pulvérisation se règle de manière flexible, le dosage précis du détergent se fait grâce à 3 niveaux différents, exactement en fonction des besoins. En outre, un obturateur intégré prévient efficacement tout déréglage accidentel du dosage de détergent. Le générateur de mousse avec réservoir intégré est adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher sans Servo Control et avec un débit entre 400 et 600 l/h.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|400 - 600
|Taille de buse ( )
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.8
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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