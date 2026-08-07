Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Für Hochdruckreiniger mit 350–600 l/h Schwemmleistung: neue, robuste und sehr hochwertige Becher-Schaumlanze Basic 1 mit hervorragender Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch.
In Verbindung mit unserem VehiclePro Schaumreiniger RM 838 senkt die neu entwickelte Becher-Schaumlanze Basic 1 Ihren Reinigungsmittelverbrauch zukünftig um rund 50 Prozent. Ausgelegt für Hochdruckreiniger ohne Servo-Control-Funktion und mit einer stündlichen Schwemmleistung von 350 bis 600 Litern überzeugt sie mit sehr guter Schaumqualität, einfachem Handling und hochwertigen Materialien, wie beispielsweise dem Messing-Grundkörper für eine lange Lebensdauer. Die präzise Dosierung erfolgt 3-stufig über eine integrierte Blende, die auch unbeabsichtigtes Verstellen wirkungsvoll verhindert. Der stabile, ergonomische und dank seiner Formgebung besonders standfeste Reinigungsmittelbehälter verfügt über eine große Einfüllöffnung, ein mehrgängiges Gewinde für einen schnellen Wechsel sowie eine zusätzliche Griffmöglichkeit am Hals.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|350 - 600
|Düsengröße ( )
|38
|Max. Druck (bar)
|300
|Dosierung (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhalt (l)
|1
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
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Kompatible Geräte
Zubehör
Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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