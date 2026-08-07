Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Pour nettoyeurs haute pression d'une puissance de 350 à 600 l/h : nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1 robuste et de haute qualité, avec une qualité de mousse exceptionnelle pour une consommation de détergent divisée par deux.
Associé à notre nettoyant moussant VehiclePro RM 838, le tout nouveau générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1 réduit de près de 50 % votre consommation de détergent. Conçu pour les nettoyeurs haute pression sans fonction Servo-Control et avec une puissance horaire de 350 à 600 litres, ce générateur de mousse parvient à convaincre grâce à l'excellente qualité de sa mousse, son utilisation simple et ses matériaux de qualité, par exemple le châssis en laiton assurant une durée de vie accrue. Le dosage précis se fait à 3 niveaux, via un cache intégré, qui évite également toute modification involontaire des réglages. Le réservoir à détergent stable, ergonomique et de conception particulièrement solide dispose d'une large ouverture de remplissage, d'un filetage à filets multiples permettant un remplacement rapide et d'une possibilité de prise supplémentaire au niveau du col.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|350 - 600
|Taille de buse ( )
|38
|Pression max. (bar)
|300
|Dosage (%)
|1 - 2 - 4
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Température (°C)
|max. 60
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.8
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Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange Générateur de mousse avec réservoir intégré Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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