Bürstenleistenset
Hochwertiges Bürstenleistenset für den Fall, dass die Borsten an der XXL-Fugenbürste verschlissen sind. Einfaches Entfernen der verbrauchten und Einsetzen einer neuen Bürstenleiste.
Sind die langlebigen Borsten der XXL-Fugenbürste doch einmal verschlissen, sollten diese ausgetauscht werden, um weiterhin perfekte Reinigungsergebnisse zu erzielen. Dazu kann die komplette Bürstenleiste einfach herausgezogen und durch eine neue ersetzt werden. Diese Möglichkeit schont nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern kommt auch der Umwelt zugute.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|156 x 18 x 25
Anwendungsgebiete
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)