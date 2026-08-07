Jeu de réglettes à brosse
Jeu de réglettes à brosse de haute qualité pour remplacer les poils usés de la brosse pour joints XXL. Facilité de retrait de la réglette à brosse usée et d'installation de la réglette à brosse neuve.
Si les poils robustes de la brosse pour joints XXL sont usés, ils doivent être remplacés pour assurer d'excellents résultats de nettoyage. Il est possible pour cela de retirer simplement l'ensemble de la réglette à brosse et de la remplacer par une neuve. Pour le bien de votre porte-monnaie, mais aussi de l'environnement.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|156 x 18 x 25
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)