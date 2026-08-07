Fensterdüse Comfort
Mit der Fensterdüse Comfort können dank der langen, flexiblen Lippe auch schwer zugängliche Fensterflächen einfach und gründlich gereinigt werden. Für ein sauber glänzendes Ergebnis.
Die komfortable Lösung für die Reinigung von Glasflächen mit dem Dampfreiniger. Mit der Fensterdüse Comfort können Fenster, Spiegel und andere Glasflächen einfach und streifenfrei gereinigt werden. Dank der langen Abziehlippe werden auch schwer zu reinigende Stellen mühelos und komfortabel von Schlieren und Abdrücken befreit. Für eine effektive Fensterreinigung ganz ohne Chemie.
Merkmale und Vorteile
Dampfaustrittsöffnungen an der DüseDie Glasscheibe wird gleichmäßig eingedampft, was zu einer optimalen Schmutzlösung beiträgt.
Hochwertige AbziehlippeStreifenfreie Reinigung von Fenstern und Spiegeln und vielen weiteren Glasflächen. Feuchtigkeit und gelöster Schmutz werden optimal abgezogen.
Lange, flexible AbziehlippeDie besonders lange Lippe der Fensterdüse sorgt für perfekte Reinigungsergebnisse, sogar in schwer zu erreichenden Winkeln.
Reinigung ohne Chemie
- Der heiße Wasserdampf besitzt eine sehr hohe schmutzlösende Wirkung. Gleichzeitig ist die Methode nachhaltig, weil auf die Verwendung zusätzlicher Reinigungsmittel verzichtet werden kann.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|140 x 225 x 43
Videos
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen