Die komfortable Lösung für die Reinigung von Glasflächen mit dem Dampfreiniger. Mit der Fensterdüse Comfort können Fenster, Spiegel und andere Glasflächen einfach und streifenfrei gereinigt werden. Dank der langen Abziehlippe werden auch schwer zu reinigende Stellen mühelos und komfortabel von Schlieren und Abdrücken befreit. Für eine effektive Fensterreinigung ganz ohne Chemie.