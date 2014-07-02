Flächenreiniger FRV 30
Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5m Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.6
Kompatible Geräte
Zubehör
Flächenreiniger FRV 30 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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