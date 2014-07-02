Nettoyeur de surfaces FRV 30
Grâce à son aspiration automatique intégrée de l’eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Cela évite la pénible corvée de rinçage des surfaces après le nettoyage, puisque l’eau sale peut être évacuée de manière ciblée à l’aide du flexible d’aspiration de 5 m fourni. Les roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et les roulements doubles en céramique sont d’autres caractéristiques qui témoignent de sa qualité. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1 300 l/h / 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M 18
|Poids emballage inclus (kg)
|5.6
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange Nettoyeur de surfaces FRV 30
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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